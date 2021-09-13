بعد رحيل مختار.. غزل المحلة يعلن التعاقد مع محمد عودة

أعلن نادي غزل المحلة عن التعاقد مع محمد عودة لتولي تدريبه بداية من الموسم المقبل.

وتولى عودة المهمة بعد رحيل مختار مختار الذي اعتذر عن عدم استكمال مهمته عقب أيام قليلة من توليها.

ويعود عودة (47 عاما) للتدريب في الدوري المصري مجددا، بعد قيادته النصر الليبي في الفترة الماضية.

عودة حامل كؤوس المقاولون العرب كلاعب، بدأ مسيرته التدريبية مع ذئاب الجبل في 2016 حتى رحيله عنه في 2018.

بعدها تولى عودة تدريب أهلي بنغازي الليبي لفترة قصيرة انتهت في يناير 2019.

وأشرف عودة بعدها مباشرة على تدريب بتروجت وساهم في تحسين نتائجه بشكل كبير، لكن الفريق البترولي هبط في نهاية الموسم.

ليتحوّل عودة بعدها إلى ليبيا ويشرف على تدريب النصر الليبي الذي فاز معه في 6 مباريات من أصل 8 قبل أن يرحل عن صفوفه في مايو الماضي.

وارتبط اسم عودة بخلافة إيهاب جلال في تدريب مصر للمقاصة بشهر مارس الماضي، وهو ما تم نفيه لـ FilGoal.com بواسطة مصدر مُقرب من المدرب.

واحتل غزل المحلة المركز 15 في الدوري المصري الموسم الماضي برصيد 35 نقطة.