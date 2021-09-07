المحلة يقبل استقالة مختار مختار

أعلن نادي غزل المحلة قبول استقالة مختار مختار المدير الفني الجديد للفريق.

وكان المحلة قد أعلن التعاقد مع مختار مختار لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

وتوجه المحلة للشكر إلى الجهاز الفني بقيادة خالد عيد عقب نهاية مسابقة الدوري.

وجاء بيان غزل المحلة كالآتي:

"قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة علي العباسي قبول استقالة مختار مختار من الإدارة الفنية للفريق".

وتابع "المجلس في حالة انعقاد دائم لحين إعلان اسم المدير الفني الجديد".

وضمن غزل المحلة استمراره في الدوري الممتاز بعد أن أنهى الموسم في المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة.