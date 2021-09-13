مؤتمر كومان: مباراة الـ8 كانت صعبة على اللاعبين.. وشروط تجديد عقدي ليست حقيقية

اعترف رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، بتأثير الهزيمة بثمانية أهداف أمام بايرن ميونيخ قبل حوالي عام.

برشلونة يعود لمواجهة بايرن ميونيخ لأول مرة منذ كارثة السقوط بثمانية أهداف في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020، عندما يستقبلها مساء الثلاثاء في كامب نو.

وقال كومان خلال المؤتمر الصحفي: "بايرن فريق كبير ولديه فرديات على مستوى عالٍ، ولاعبين أصحاب خبرات. إنها مباراة مُعقّدة، لكن لدي أمل كبير في قدرتنا على المنافسة بهذه النسخة. سنلعب على أرضنا، وبالتالي سنحاول الخروج بنتيجة جيدة".

وتابع: "فريقنا مر بعدة تغييرات مهمة وبالطبع نحتاج إلى الوقت، ولكن كرة القدم الآن لم تعد تعطيك الوقت، علينا أن نثبت قدراتنا والخروج باستنتاجات، وهذه المباراة هي فرصة سانحة لذلك لأننا نواجه خصما قويا".

وأوضح بشأن علاقته بـ جوان لابورتا رئيس برشلونة: "علاقتي بـ لابورتا جيدة، نتحدث إذا كان هناك شيء. أنا والرئيس نريد الأفضل للنادي، وهذا هو الأهم. ليس لدي أي مشكلة مع الرئيس. يحضر إلينا كثيرا ونتناقش في أمور تخص النادي. إنها علاقة مثالية بالنسبة لي. كان هناك بعض الأمور بيننا لكننا عدنا لنصير متفقين على كل الأصعدة".

وفسر كومان تصريحه الذي قال فيه "إن برشلونة لديه مستقبل بفضله": "لقد قلت إنني مدرب أعطى الفرصة لكثير من اللاعبين الشبان، ولا أعلم إن كان مدربين آخرين قادرين على فعل الأمر نفسه. النادي يمر بمرحلة صعبة، لكننا نحسّن بعض الأشياء. ما قلته إنه إذا تواجد لاعبين شبان فيجب أن يحصلوا على الفرصة لأنهم مستقبل النادي، وهذا ما أفعله".

وخرجت بعض التقارير التي أشارت إلى شروط وضعها لابورتا لـ كومان حتى يجدد عقده، من بينه إشراك الثنائي ريكي بويج وصامويل أومتيتي أكثر.

وكذّب كومان ذلك: "ليس حقيقيا أن هذه الشروط وُضعت لتجديد عقدي، ولا أريد التعليق أكثر عن هذا الأمر. مثل أي مدرب، فتدريب برشلونة يعني الفوز بالمباريات، تلك هي الشروط. مستقبلي ليس مهما، بينما المهم هو مستقبل النادي والفريق، مباراة الغد أهم من مستقبلي".

وعن قدرة برشلونة على الفوز بدوري أبطال أوروبا: "تسألوني شيئا لا أستطيع الإجابة عنه. نخوض غدا أول مباراة في دوري الأبطال ويمكننا الخروج باستنتاجات. تشيلسي فاز بالنسخة الماضية ولم يكن ضمن المرشحين، إنه سؤال لا يمكن الإجابة عليه".

وأوضح: "حالتنا البدنية مميزة، واللاعبون الذين خاضوا مباريات مع منتخباتهم حظوا بالراحة، أمّا البقية فتدرّبوا بقوة، الفريق جاهز".

وعما إذا كان الفريق لا يزال متأثرا بالهزيمة الكارثية: "إنها مباراة منذ عام، هناك لاعبون عانوا كثيرا في تلك الليلة، وهو أمر يمكن أخذه في الحسبان. لدينا فرصة تغيير ذلك، يجب أن نتحلى بالقوة وأن نحاول إلحاق الأذى بـ بايرن. لدينا فريق مميز ولاعبين مميزين".

وعن إمكانية العودة للعب بثلاثة قلوب دفاع: "قبل الحديث عن طريقة اللعب، يجب أن نحظى بالحماية، لو خسرنا الكرات في الخلفة فسيلحقون بنا الضرر بشدة. بايرن فريق قوي بدنيا وعندما يفتك الكرة يكون سريعا للغاية في التحول. الحل هو إيجاد المساحات للخروج بالكرة من الخلف".

وأتم بشأن الثنائي فيليبي كوتينيو ولوك دي يونج: "كوتينيو كان بعيدا لفترة طويلة، لكنه يتحسّن يوميا، يحتاج إلى خوض المباريات والحصول على دقائق. أمّا لوك دي يونج فلم يشارك حتى الآن، لكنه بخير بدنيا، يحتاج إلى مباريات، ولو لم يشارك أساسيا، فعليه أن يكون جاهزا لمساعدة الفريق في الشوط الثاني".

ويتواجد برشلونة في المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا والتي تضم أيضا بنفيكا ودينامو كييف.