كومان: برشلونة لديه مستقبل بفضلي

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 - 10:22

كتب : FilGoal

رونالد كومان - برشلونة

سلط رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، الضوء على العمل الذي قام به خلال الموسم الماضي في البلاوجرانا.

وسمح كومان بظهور عدد من اللاعبين الشبان مع الفريق الأول للنزول بمعدل أعمار برشلونة.

وقال كومان لمحطة NOS الهولندية: "برشلونة لديه مستقبل بفضلي أنا".

وأوضح: "ليس بيدري فحسب، هناك 4 أو 5 لاعبين لديهم 18 أو 19 عاما سيصيرون لاعبين مذهلين لهذا النادي في ظرف 3 أو 4 سنوات".

وكشف: "علاقتي مع لابورتا تحسّنت، لكن الأسبوع حدث شيء في رأيي ليس جيدا".

وتابع: "قيل إنني لا أمتلك السلطة، لقد تحدث كثيرا. أعتقد أنه من المهم دوما توضيح الأمور".

وأتم: "عندما لا يحسم النادي مستقبل مدربه، فإن العديد من التكهنات تخرج، وهذا يجعل الوضع سيئا للمدرب".

كومان (58 عاما) يتولى تدريب برشلونة منذ مطلع الموسم الماضي، وقاده للفوز بكأس ملك إسبانيا.

وحصد برشلونة 7 نقاط في 3 مباريات خاضها بالدوري الإسباني هذا الموسم.

ويفتتح برشلونة مشواره في دوري أبطال أوروبا بمواجهة بايرن ميونيخ مساء غد الثلاثاء على ملعب كامب نو.

رونالد كومان برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
إليوت يوجه رسالة مؤثرة لجماهير ليفربول وعالم كرة القدم 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإسماعيلي يكشف عبر في الجول: أتممنا صفقة وفي طريقنا لضم لاعب الزمالك السابق 31 دقيقة | ميركاتو
أين يقع صلاح في قائمة أسرع من سجل 100 هدف في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
تقييم صلاح أمام ليدز من الصحف الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
أغرب إصابة على الإطلاق؟ "الجزر" يبعد لاعب سويدي عن الملاعب ساعة | أوروبا
"وحش الاكتئاب" يجبر كريج بيلامي على الرحيل عن الجهاز الفني لـ أندرلخت ساعة | أوروبا
كومان: برشلونة لديه مستقبل بفضلي 2 ساعة | الدوري الإسباني
إصابة محمد مصيلحي بـ فيروس كورونا 12 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر 2 مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: 3 أسباب خلف رحيل البدري رغم عدم تلقيه أي هزيمة 3 انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي 4 تصفيات المونديال – ليبيا تقلب مجموعة مصر رأسا على عقب.. وغينيا بيساو تفاجئ السودان
قد ينال إعجابك