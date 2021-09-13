روبي فاولر: صلاح لاعب فريد من نوعه

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 - 13:40

كتب : FilGoal

صلاح ليفربول تشيلسي

وصف روبي فاولر مهاجم ليفربول السابق محمد صلاح نجم الفريق الحالي باللاعب الفريد من نوعه.

وسجل صلاح هدفا في الفوز على ليدز يونايتد 3-0 ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، ليصبح خامس أسرع لاعب في التاريخ يدخل نادي المائة بالمسابقة.

قال فاولر في تصريحات مصورة: "محمد صلاح لاعب استثنائي".

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وأضاف "صلاح يسجل الأهداف بطرق مختلفة ويلعب عدة أدوار في الملعب".

وتابع "إنه ذلك اللاعب الذي يبقى هادئا لمدة 50 دقيقة ولكن بعد ذلك ينبض بالحياة، صلاح غير تقليدي تماما، فهو لاعب فريد من نوعه".

وأكمل "صلاح لا يعتبر نفسه مهاجما من الطراز التقليدي، لقد تفوق علي وسجل 100 هدف في عدد مباريات أقل وهو يلعب كجناح".

روبي فاولر سجل 100 هدف في 175 مباراة، بينما دخل صلاح نادي المائة في مباراته رقم 162.

صلاح رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 3 أهداف، ليواصل السباق على جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة ميلان في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

محمد صلاح ليفربول ليدز يونايتد روبي فاولر
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