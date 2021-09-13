إليوت يوجه رسالة مؤثرة لجماهير ليفربول وعالم كرة القدم

وجه هيرفي إليوت لاعب وسط ليفربول رسالة مؤثرة لجماهير ناديه وعالم كرة القدم بعد الإصابة القوية التي تعرض لها أمام ليدز يونايتد وتعاطف معه الجميع بسببها.

وقال إليوت في رسالة طويلة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "أنا بالطبع محطم تماما لما حدث بالأمس في مباراة ليدز، لكنني سعيد للغاية بالحب والدعم الذي أظهره لي عالم كرة القدم بأكمله بعد الإصابة".

وأضاف "شكرا جزيلاً لكل من تواصل معي أو أرسل رسائل إليّ ولعائلتي، فهذا يعني الكثير بالنسبة لنا، وأيضًا شكر كبير لكل شخص داخل الملعب على الدعم والتصفيق لي فور حدوث الإصابة".

وتابع "أنا الآن أركز بشكل كامل على شفائي وسأبذل قصارى جهدي في إعادة التأهيل لأعود في أقرب وقت ممكن".

وشدد اللاعب البالغ من العمر 18 عاما "أعرف أن طاقم أطباء ليفربول سيكون بجواري وسنتجاوز هذا معا".

وأتم إليوت كلمات برسالة لجميع مشجعي ليفربول "دعمكم يعني العالم بالنسبة لي. أنا واحد منكم ولا أطيق الانتظار للعودة بشكل أسرع وأقوى وأكثر لياقة لمساعدة الفريق في المستقبل. لن تسير وحدك أبدًا".

وأعلن نادي ليفربول مغادرة لاعبه هيرفي إيليوت المستشفى بعد الإصابة التي تعرض لها أمام ليدز يونايتد.

وغادر إيليوت ملعب إيلاند روود بعد 63 دقيقة بسبب الإصابة وتم نقله بعدها إلى المستشفى.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة حسب بيان ليفربول.

جيمس بيرسي صحفي ذا أثليتك كشف أن الموعد الأقرب لإجراء العملية الجراحية سيكون الثلاثاء المقبل.

كلوب قال عن إصابة هارفي إليوت القوية بعد المباراة: "إنها في الكاحل. لقد سمعت أنه أصيب بخلع وأنهم لم يتمكنوا من إعادته إلى موقعه والآن هو في المستشفى".

وتابع "هل أريد لشاب في مثل عمره أن يمر بهذه التجربة في مسيرته؟ لا. سنلعب كرة القدم بدونه، ولكننا سننتظره أيضا لأنه لاعب رائع. لقد رأيت الوضع، كان يمكنني رؤية أن قدمه لم تكن في الموقع الصحيح، ولهذا شعر الجميع بالصدمة".

ورفض كلوب التعليق على حديثه المطول مع الحكم الرابع خلال هذه اللقطة، قائلا: "لست واثقا أن هذا هو الوقت الصحيح للحديث عن مثل هذه الأشياء".

وفي تصريحات أخرى لـ"بي بي سي" لم يظهر المدرب اهتماما بشأن البطاقة الحمراء التي تلقاها باسكال سترويك مدافع ليدز إثر هذا التدخل، حيث قال: "لا يمكنني أن أشعر باهتمام أقل. هذا ليس شأني. إنها إصابة خطيرة بالنسبة للاعب يبلغ من العمر 18 عاما. البطاقة الحمراء لا تهم، ففي ظرف أسبوعين أو ثلاثة سيتمكن من العودة للعب، بينما هارفي لا يمكنه ذلك".

إيليوت نشر صورة له عبر حسابه الشخصي في انستجرام بعد المباراة مباشرة وطمأن فيها الجماهير على حالته بعد الإصابة.

ليفربول فاز على ليدز يونايتد بثلاثة أهداف دون رد ليرفع رصيده للنقطة العاشرة وهو نفس رصيد مانشستر يونايتد وتشيلسي في صدارة الدوري.

video:1