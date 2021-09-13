زميله: مرموش سريع وقوي.. سجل رغم انعزاله في الهجوم

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 - 00:49

كتب : FilGoal

عمر مرموش - شتوتجارت

أشاد مارك أوليفر كيمف مدافع شتوتجارت، بزميله المصري عمر مرموش الذي خطف نقطة قاتلة لفريقه أمام أينتراخت فرانكفورت.

مرموش شارك وسجل للمرة الأولى مع شتوتجارت في التعادل 1-1 أمام فرانكفورت بالجولة الرابعة من الدوري الألماني.

وقال كيمف بعد اللقاء عن مرموش: "لم تكن مباراة سهلة على مرموش، فقد كان منعزلا في خط الهجوم".

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وأضاف: "لكنه لاعب سريع وقوي ويبحث دائما عن تلقي الكرات في العمق".

وأتم: "كما أنه قادر على تسجيل الأهداف تماما كما برهن في نهاية اللقاء".

وشارك المصري مرموش في المباراة بأكملها، وسجل هدفا في نهاية اللقاء.

فرانكفورت تقدّم في النتيجة بالدقيقة 79 بواسطة فيليب كوستيتش.

لكن مرموش خطف نقطة للضيوف وسجل التعادل في الدقيقة 88.

ليرفع شتوتجارت رصيده إلى 4 نقاط في المركز 11، بينما وصل فرانكفورت إلى 3 نقاط في المركز 14.

وانتقل مرموش إلى شتوتجارت معارا لمدة موسم من فولفسبورج، وشارك وسجل لأول مرة أمام فرانكفورت.

ولعب مرموش معارا إلى سانت باولي في الدرجة الثانية الموسم الماضي وسجل 7 أهداف، ليكون هدفه في فرانكفورت هو الأول له في الدرجة الممتازة.

واحتاج مرموش إلى المشاركة في 9 مباريات، منها 8 مع فولفسبورج، حتى يسجل أول أهدافه في المسابقة.

وبات مرموش سادس مصري يسجل هدفا في الدوري الألماني، بعد هاني رمزي، وأحمد صلاح حسني، وسمير كمونة، وياسر رضوان، ومحمد زيدان.

وهو ثاني مصري يسجل بقميص شتوتجارت بعد صلاح حسني.

عمر مرموش في ألمانيا
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