خبر في الجول - أحمد رفعت يمتلك عرضين من أندية في الدوري المصري

يمتلك أحمد رفعت لاعب النادي المصري عرضين كبيرين من أندية في الدوري المصري.

أحمد رفعت النادي : المصري المصري

وحسبا علم FilGoal.com فإن رفعت سيعقد جلسة مع مجلس إدارة المصري خلال الأيام المقبلة لحسم مصيره.

ورغم وصول العرضين لكن مجلس إدارة المصري لا يزال يتمسك باستمرار اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل حتى الآن، على أن يحسم مصيره في الأيام المقبلة.

وأعلن المصري التعاقد رسميا مع التونسي معين الشعباني لتدريب الفريق خلفا لـ علي ماهر. (طالع التفاصيل)

أحمد رفعت انضم للنادي المصري في الموسم الماضي قادما من الزمالك.

صاحب الـ28 عاما خاض 31 مباراة رفقة المصري خلال الموسم الأول. سجل خلالها 8 أهداف وصنع 6 آخرين.