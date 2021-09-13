أنشيلوتي: فينيسيوس بارد أمام المرمى.. وقدّمنا الهدايا لـ سيلتا في الشوط الأول

عبّر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن سعادته بالفوز على سيلتا فيجو، لكنه شدد على ضرورة التحسُن دفاعيا.

ريال مدريد قلب تأخره مرتين إلى انتصار بخمسة أهداف أمام سيلتا فيجو في ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي بعد المباراة: "إنها ليلة جميلة، تقريبا كل شيء سار بشكل مميز. لم تكن ليلة مثالية، ولكن الجمهور ساندنا كثيرا. خسرنا الكرة مرتين (في الهدفين) وعلينا أن نتحسّن في ذلك. قدراتنا في الخط الأمامي كانت غير اعتيادية".

وأضاف: "علينا أن نتحسّن في الخط الخلفي، لقد تعقدت المباراة، لكن رد فعلنا سمح لنا بالفوز، ولكن لا يجب علينا إهداء مثل هذه الكرات للخصم، نحتاج إلى مزيد من التوازن. سنتحدث عما لم نفعله بشكل جيد. مشكلتنا ليست في جودة اللاعبين، وإنما في مقدار الجهد".

وأردف: "لم نكن منظمين دفاعيا وهذا عقّد علينا المباراة، الجمهور دفعنا والفريق لم يفقد الثقة، أهديناهم الكثير من الكرات في البداية".

وعن كثرة خياراته الهجومية: "نحتاج إلى الاستمتاع باللاعبين الذين نملكهم في الهجوم. هازارد لم يسجل ولكنه لعب جيدا وتناغم جيدا مع كريم".

وتحوّل للحديث عن لوكا مودريتش الذي تلقى تحية كبيرة من الجمهور أثناء خروجه: "مودريتش مباراة رائعة رغم أنه كان مرهقا بعض الشيء، نحتاجه لمباراة الأربعاء. بعض اللاعبين كانوا مرهقين ولم يتحلوا بالقدر الاعتيادي من الطاقة، إلا أن الخبرة أفادتهم".

كما علق على أداء إدواردو كامافينجا الذي سجل في ظهوره الأول: "كامافينجا يتحلى بجودة كبيرة، عليه أن يعتاد على اللعب مع زملائه، أعتقد أنه سيكون لاعبا رائعا".

أحد أبطال الأمسية كان فينيسيوس جونيور صاحب الهدف الثالث: "فينيسيوس لعب بشكل مميز، تحلى بالجودة والفاعلية. إنه لاعب يتحلى بمستوى عالٍ للغاية ومبهر، يقوم بالأمور بشكل رائع ويثبت قدراته، هذا واضح، عليه المواصلة على ذلك. حاليا يتحلى بالثقة والبرود أمام المرمى".

وعن احتفاله والقفز بين الجماهير مما أدى إلى تلقيه بطاقة صفراء: "لم أر احتفال فينيسيوس جيدا، لكن الجمهور ساعدنا كثيرا في هذه المرة، الأجواء كانت رائعة".

وأتم حديثه عن ملعب برنابيو بعد تحديثه: "سيكون أفضل ملعب في العالم، لقد فوجئت لأننا تواجدنا هنا منذ 15 يوما وبدا الأمر مستحيلا. إنه استاد مميز".















































وسجل أهداف ريال مدريد: كريم بنزيمة (ثلاثية)، وفينيسيوس جونيور، وإدواردو كامافينجا، بينما سجل هدفي سيلتا: سانتي مينا، وفرانكو تشيرفي.

ليستعيد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن فالنسيا وأتليتكو مدريد.

فيما تجمّد رصيد سيلتا فيجو عند نقطة وحيدة وتراجع إلى المركز 18، إذ لم يفز في أول 4 جولات بالمسابقة.

ولم يعرف سيلتا طعم الفوز على ريال مدريد في الدوري للمباراة رقم 15 على التوالي، إذ يرجع انتصاره الأخير على الميرنجي إلى مايو 2014، وقتها كان مدربه لويس إنريكي، وكان كارلو أنشيلوتي نفسه على مقعد بدلاء ريال مدريد.

البرنابيو الجديد

عاد ريال مدريد أخيرا إلى معقله التاريخي سانتياجو برنابيو لأول مرة منذ مواجهته أمام برشلونة في 1 مارس 2020 مباشرةً قبل تفشي فيروس كورونا.

وخضع ملعب سانتياجو برنابيو لتحديثات معمارية خلال الأشهر الماضية، أجبرت ريال مدريد على اللعب في ألفريدو دي ستيفانو خصوصا طوال فترة غياب الجماهير.

وتعد تلك المباراة هي الأولى لـ مدريد في البرنابيو بعد التحديث، لكنها الرقم 1736 عموما منذ افتتاحه في أربعينيات القرن الماضي.

وخاض ريال مدريد آخر 31 في أرضه على ملعب دي ستيفانو حتى عودته لمعقله الأساسي.