بنزيمة: فينيسيوس ظاهرة.. أحب اللعب والتحدث معه كثيرا

أشاد كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد بزميله فينيسيوس جونيور الذي تألق خلال الانتصار العريض على سيلتا فيجو.

ريال مدريد عاد لملعبه سانتياجو برنابيو وقلب تأخره مرتين أمام سيلتا فيجو إلى انتصار 5-2 في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وقال بنزيمة بعد المباراة: "أعتقد أنها كانت ليلة مميزة لنا. الأجواء والجماهير كانت مميزة. الوضع كان غريبا علينا أيضا بعض الشيء بسبب عودة الجماهير، لكننا فعلنا في الشوط الثاني ما كنا قادرين على فعله. احتجنا إلى مساندة جماهيرنا واليوم قدّموا كل شيء لنا".

وأضاف: "أشعر أنني بخير وبدعم مدربي ورئيسي وزملائي وجماهيري. إن كنت قادرا على المساعدة فهذا يسعدني جدا".

وأشاد بزميله البرازيلي: "فينيسيوس ظاهرة، إنه شاب وأنا أحب التحدث واللعب معه كثيرا. لقد أثبت قدرته على اللعب في هذا الفريق".

وتابع: "كامافينجا لاعب شاب وسيضيف إلينا الكثير من الأشياء".

وشدد: "علينا العمل حتى نستقبل أهدافا أقل".

وأتم: "لن أخبركم عن مودريتش، إنه أحد أفضل اللاعبين في مركزه".















































وسجل أهداف ريال مدريد: كريم بنزيمة (ثلاثية)، وفينيسيوس جونيور، وإدواردو كامافينجا، بينما سجل هدفي سيلتا: سانتي مينا، وفرانكو تشيرفي.

ليستعيد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن فالنسيا وأتليتكو مدريد.

فيما تجمّد رصيد سيلتا فيجو عند نقطة وحيدة وتراجع إلى المركز 18، إذ لم يفز في أول 4 جولات بالمسابقة.

ولم يعرف سيلتا طعم الفوز على ريال مدريد في الدوري للمباراة رقم 15 على التوالي، إذ يرجع انتصاره الأخير على الميرنجي إلى مايو 2014، وقتها كان مدربه لويس إنريكي، وكان كارلو أنشيلوتي نفسه على مقعد بدلاء ريال مدريد.

البرنابيو الجديد

عاد ريال مدريد أخيرا إلى معقله التاريخي سانتياجو برنابيو لأول مرة منذ مواجهته أمام برشلونة في 1 مارس 2020 مباشرةً قبل تفشي فيروس كورونا.

وخضع ملعب سانتياجو برنابيو لتحديثات معمارية خلال الأشهر الماضية، أجبرت ريال مدريد على اللعب في ألفريدو دي ستيفانو خصوصا طوال فترة غياب الجماهير.

وتعد تلك المباراة هي الأولى لـ مدريد في البرنابيو بعد التحديث، لكنها الرقم 1736 عموما منذ افتتاحه في أربعينيات القرن الماضي.

وخاض ريال مدريد آخر 31 في أرضه على ملعب دي ستيفانو حتى عودته لمعقله الأساسي.