الشعباني: أحب التحدي ولذلك وافقت على تدريب المصري

كشف معين الشعباني المدير الفني للمصري عن أسباب موافقته على تدريب النادي البورسعيدي.

وأعلن المصري التعاقد رسميا مع التونسي معين الشعباني لتدريب الفريق خلفا لـ علي ماهر. (طالع التفاصيل)

وقال الشعباني عبر قناة أون تايم سبورتس: "أنا أحب التحدي ولذلك وافقت على تدريب النادي المصري".

وأضاف "الدوري المصري قوي وصعب وبه الكثير من الضغوط الكبيرة، ولكن يجب أن نعمل بهدوء وتركيز لنحقق طموح النادي المصري وجماهيره".

وأكمل "التفاوض مع المصري كان سهل وسريع بسبب الأهداف المشتركة بيننا وهي تحقيق الطموح والإنجازات لي وللنادي".

وأتم تصريحاته "الدوري المصري الموسم المقبل سيكون صعبا للغاية ولكن سنعمل للمنافسة بكل قوة وسوف نتسلح بجماهير الفريق التي تسانده دائما".