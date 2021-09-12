مرموش: أظهرت قدراتي كما طالبني المدرب.. واستحققنا الخروج بنقطة

عبّر عمر مرموش لاعب شتوتجارت عن سعادته البالغة بالهدف الذي سجله في شباك أينتراخت فرانكفورت.

مرموش خطف نقطة قاتلة لفريقه شتوتجارت وأدرك التعادل في الدقيقة 88 أمام فرانكفورت بالجولة الرابعة من الدوري الألماني.

وقال مرموش بعد المباراة: "المدرب طلب مني إظهار قدراتي وأن أساند الفريق دفاعيا وأقاتل".

وتابع: "أنا سعيد للغاية بهدفي، الفريق بأكمله أظهر شخصية كبيرة".

وواصل: "أعتقد أننا استحققنا الخروج بنقطة بعد ما قدمناه من أداء".

وأتم: "هذه المباراة كانت فرصة لي لإثبات قدراتي وما أنا قادر على فعله".

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🎥 There was drama LATE on as 10 men @VfB_Int rescued a point away to @Eintracht_Eng 😱 #Bundesliga pic.twitter.com/lHCXXNYpuG — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) September 12, 2021

وشارك المصري مرموش في المباراة بأكملها، وسجل هدفا في نهاية اللقاء.

فرانكفورت تقدّم في النتيجة بالدقيقة 79 بواسطة فيليب كوستيتش.

لكن مرموش خطف نقطة للضيوف وسجل التعادل في الدقيقة 88.

ليرفع شتوتجارت رصيده إلى 4 نقاط في المركز 11، بينما وصل فرانكفورت إلى 3 نقاط في المركز 14.

وانتقل مرموش إلى شتوتجارت معارا لمدة موسم من فولفسبورج، وشارك وسجل لأول مرة أمام فرانكفورت.

ولعب مرموش معارا إلى سانت باولي في الدرجة الثانية الموسم الماضي وسجل 7 أهداف، ليكون هدفه في فرانكفورت هو الأول له في الدرجة الممتازة.

واحتاج مرموش إلى المشاركة في 9 مباريات، منها 8 مع فولفسبورج، حتى يسجل أول أهدافه في المسابقة.

وبات مرموش سادس مصري يسجل هدفا في الدوري الألماني، بعد هاني رمزي، وأحمد صلاح حسني، وسمير كمونة، وياسر رضوان، ومحمد زيدان.

وهو ثاني مصري يسجل بقميص شتوتجارت بعد صلاح حسني.