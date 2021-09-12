عضو مجلس المصري لـ في الجول: الشعباني وقع لمدة موسم.. وتراوي مدربا عاما

كشف أحمد الشملة عضو مجلس إدارة النادي المصري عن بعض الكواليس الخاصة بالتعاقد مع معين الشعباني لتدريب الفريق البورسعيدي.

وأعلن المصري التعاقد رسميا مع التونسي معين الشعباني لتدريب الفريق خلفا لـ علي ماهر. (طالع التفاصيل)

وقال أحمد الشملة لـFilGoal.com: "معين الشعباني وقع مع المصري لمدة موسم واحد".

وأضاف "مجدي تراوي نجم الترجي السابق سيكون المدرب العام للمصري في جهاز الشعباني".

وأتم "الشعباني يعقد حاليا جلسة مع مجلس إدارة النادي للاستقرار على باقي أسماء الجهاز الفني وأيضا مدير الكرة".

وقاد الشعباني الترجي للتتويج بدوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين، قبل أن يرحل مع نهاية الموسم الماضي.

ويشارك المصري في كأس الكونفدرالية الإفريقية بسبب احتلاله للمركز الثالث وقت إرسال اتحاد الكرة المصري لأسماء الفرق المشاركة في المسابقات الإفريقية الموسم الماضي.