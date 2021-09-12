برونو وأنطونيو يتصدران ومطاردة صلاح ولوكاكو.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2021-2022

الأحد، 12 سبتمبر 2021 - 20:05

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد نيوكاسل

مع قرب انتهاء مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز، بدأت المنافسة تشتد على صدارة هدافي الدوري.

الثلاثي مانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول يتشارك الصدارة بـ10 نقاط وقد ينضم لهم إيفرتون حال الفوز على بيرنلي غدا الاثنين.

أما على صعيد الهدافين، فيتشارك الثنائي برونو فيرنانديز من مانشستر يونايتد ومايكل أنطونيو من وست هام يونايتد صدارة هدافي الدوري.

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نستعرض معا ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد - 4 أهداف

مايكل أنطونيو - وست هام - 4 أهداف

محمد صلاح - ليفربول - 3 أهداف

روميلو لوكاكو - تشيلسي - 3 أهداف

ميسون جرينوود - مانشستر يونايتد - 3 أهداف

كالفرت لوين - إيفرتون - 3 أهداف

الدوري الإنجليزي برونو فيرنانديز محمد صلاح روميلو لوكاكو
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