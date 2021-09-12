ديلي ميل: كريستيانو رونالدو اتخذ القرار الأفضل بالعودة إلى مانشستر يونايتد

أشادت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد الأداء الذي قدمه أمام نيوكاسل وإحرازه هدفين.

وذكرت الصحيفة الإنجليزية أن رونالدو اتخذ القرار الصحيح والسليم بالعودة مرة أخرى إلى مانشستر يونايتد، حيث يعتبر القرار الأفضل على الإطلاق.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن رونالدو قدم الكثير في مباراته أمام نيوكاسل وأحرزه هدفين للفريق، وأسفر ذلك عن ارتفاع حماس الجماهير التي كانت حاضرة في ملعب اللقاء.

وكان كريستيانو قال في تصريحات لصحيفة "تيلي فوت": "العودة إلى مانشستر ؟ لقد كان الوقت المناسب".

وأضاف "إنه القرار الأفضل في حياتي، أريد أن أصنع التاريخ ، وأساعد مانشستر على تحقيق نتائج رائعة والفوز بالألقاب".

ومن جانبه قال أولي جونار سولشاير المدير الفني لمناشستر يونايتد: "بالطبع على الجميع، عندما ينضمون إلى الفريق أن يقدموا أنفسهم".

وتابع "كانت الأجواء مشحونة بالنادي، لقد استمتع المشجعون حقًا بالأيام العشرة الماضية أو بالأخص منذ توقيع رونالدو على عقود انضمامه للفريق".

وردا على سؤال عما إذا كان هناك أي شك بشأن ما سيضيفه رونالدو إلى يونايتد، قال سولشاير عن زميله السابق في الفريق: "لا أعتقد ذلك، إنه يفعل ما يفعله".

وواصل "لقد عرفنا أنه تطور، لقد تطور كلاعب، إنه نوع مختلف من اللاعبين الآن مقارنة بما كان عليه عندما غادر، لكنه لا يزال هدافا قاسيا".

وكان كريستيانو صاحب الـ 36 عاما ساهم في فوز فريقه على نيوكاسل ضمن مبارايات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أحرز الهدف الأول والثاني للشياطين الحمر، في ظهورة الأول له مع الفريق.