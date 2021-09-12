تشكيل ليفربول - صلاح وماني وجوتا في الهجوم أمام ليدز

الأحد، 12 سبتمبر 2021 - 16:31

كتب : FilGoal

ليفربول - نورويتش - محمد صلاح

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول عن تشكيله لمواجهة ليدز يونايتد ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد محمد صلاح وساديو ماني وديوجو جوتا في الخط الأمامي.

وفضل المدرب الألماني الاعتماد على الثلاثي فابينيو وتياجو ألكانتارا وهيرفي إليوت في وسط الملعب.

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بينما واصل الاعتماد على رباعي الدفاع مثل مباراة تشيلسي الأخيرة، قبل التوقف الدولي.

وجاء تشكيل الريدز كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندي روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - تياجو ألكانتارا - هيرفي إليوت

خط الهجوم: محمد صلاح – ديوجو جوتا – ساديو ماني

إذا هز شباك ليدز يونايتد يوم الأحد سيصبح صلاح خامس أسرع لاعب يدخل نادي المائة في الدوري الإنجليزي، وذلك في مباراته رقم 162 بالمسابقة.

وسجل لاعب المقاولون العرب السابق 16 هدفا في آخر 20 مباراة خاضها خارج أرضه بجميع المسابقات.

هذا الموسم سجل صلاح هدفين، الأول كان في شباك نورويتش سيتي والثاني كان أمام تشيلسي.

ويملك ليفربول 7 نقاط حصدها من 3 مباريات هذا الموسم.

محمد صلاح ليفربول ليدز يونايتد
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