إيان راش: بقاء أو رحيل صلاح؟ جمهور ليفربول سيكون عاملا حاسما

الأحد، 12 سبتمبر 2021 - 15:27

كتب : FilGoal

ليفربول - نورويتش - هدف محمد صلاح

يؤمن إيان راش أسطورة ليفربول أن جماهير النادي ستكون عاملا حاسما في بقاء محمد صلاح نجم الفريق لفترة أطول.

عقد صلاح مع ليفربول ينتهي في صيف 2023، ويسعى النادي من الآن لتمديد التعاقد وربط الدولي المصري في أنفيلد لسنوات عديدة.

وقال راش في تصريحات نشرتها جريدة ديلي ميل: "الكل يريد بقاء صلاح وأعتقد أن هناك فرصة جيدة لذلك".

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وأوضح "إذا انتقل صلاح إلى أي فريق آخر، فلن يحصل على الدعم الذي يحصل عليه الآن".

وأضاف "قد يشجعه ويدعمه جمهور الفريق الذي سينتقل إليه، لكن جماهير ليفربول تحبه وقد يكون ذلك عاملا حاسما في أمر بقاءه".

ويعتقد راش أن مانشستر سيتي هو أبرز المرشحين للفوز بلقب الدوري الإنجليزي رفقة ليفربول.

وتابع "من الواضح أن مانشستر سيتي هو الفريق الذي يجب التغلب عليه".

واستمر "ليفربول هو الأقل حظا، لكن الفريق يحب ذلك، كما أن عودة جو جوميز وجوردن هندرسون وفيرجيل فان دايك مرة أخرى تشبه التعاقد مع 3 لاعبين جدد".

وأتم هداف ليفربول في التسعينات "إذا تمكنوا من الحفاظ على لياقتهم، فلا يوجد سبب يمنع ليفربول من المنافسة على اللقب".

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