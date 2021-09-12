الأهلي يحتفل باللقب العاشر في دوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء

الأحد، 12 سبتمبر 2021 - 14:14

كتب : حسام نور الدين

محمد الشناوي - محمود الخطيب

أعلن الأهلي عن إقامة حفل في الثامنة من مساء الثلاثاء، لتكريم فريق الكرة بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الأهلي عبر موقعه الرسمي: "وجه مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب الدعوة إلى لفيف من الشخصيات الرياضية والإعلامية وقيادات النادي وكذلك نجوم الأهلي القدامى لحضور الإحتفالية التى ستُقام على ملعب التتش بالجزيرة".

وأكمل النادي "ويتضمن الحفل الذي تسببت ارتباطات الفريق المُتتالية في تأجيله أكثر من مرة ، العديد من الفقرات الهامة والمتنوّعة والتي تم الإعداد لها بما يليق بهذه المناسبة التاريخية".

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وشدد "وحرص الكابتن محمود الخطيب، على عقد أكثر من اجتماع مع اللجنة المشكلة لاحتفالية النجمة العاشرة وتكريم الأبطال.

وخلال الاجتماعات، استعرض رئيس النادي مع اللجنة التصورات المقترحة للاحتفالية والأبطال المكرمين".

وأتم "واتفق رئيس النادي مع اللجنة على تحديد موعد يناسب ظروف المكرمين، حتى تخرج الاحتفالية بالشكل الذي يليق بما حققه فريق الكرة بعدما حصد النجمة العاشرة في يوليو الماضي".

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