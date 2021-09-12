كلوب يتحدث عن غياب صلاح وماني المنتظر بسبب أمم إفريقيا

الأحد، 12 سبتمبر 2021 - 12:29

كتب : FilGoal

صلاح - ماني

يعتقد يورجن كلوب مدرب ليفربول أنه لا جدوى من البحث عن حلول قصيرة المدى لغياب محمد صلاح وساديو ماني عن فريقه أثناء بطولة أمم إفريقيا في يناير المقبل.

النجم المصري وزميله السنغالي هما أحد أبرز الأسماء المنتظر مشاركتها في بطولة أمم إفريقيا التي تنطلق يناير المقبل.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "علينا التعامل مع غياب صلاح وماني، سنرى في يناير المقبل".

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وأضاف "يقول الناس الآن إنه يتعين علينا التعاقد مع مهاجمين بنفس جودة صلاح وماني".

وتابع "لا يمكن أن يكون هذا حلاً لأننا لا نستطيع أن نفعل ذلك، لذلك علينا إيجاد حل لذلك في يناير".

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة مع نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

فيما يتواجد المنتخب السنغالي ضمن المجموعة الثانية مع زيمبابوي وغينيا ومالاوي.

محمد صلاح ساديو ماني يورجن كلوب ليفربول مصر السنغال
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