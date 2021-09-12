رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام ليدز

يحتاج محمد صلاح إلى هدف واحد فقط في شباك ليدز يونايتد يوم الأحد ليصل إلى هدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل ليفربول ضيفا على ليدز ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي في الخامسة والنصف مساء.

سجل صلاح هدفه رقم 99 على ملعب أنفيلد ضد ناديه السابق تشيلسي، والذي سجل له أيضًا هدفين في المسابقة خلال موسم 2013-2014.

إذا هز شباك ليدز يونايتد يوم الأحد سيصبح صلاح خامس أسرع لاعب يدخل نادي المائة في الدوري الإنجليزي، وذلك في مباراته رقم 162 بالمسابقة.

وسجل لاعب المقاولون العرب السابق 16 هدفا في آخر 20 مباراة خاضها خارج أرضه بجميع المسابقات.

هذا الموسم سجل صلاح هدفين، الأول كان في شباك نورويتش سيتي والثاني كان أمام تشيلسي.

ويملك ليفربول 7 نقاط حصدها من 3 مباريات هذا الموسم.

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