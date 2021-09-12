كلوب: من المزعج أن أتحدث عن انتقالات اللاعبين 5 ملايين مرة.. ولم أتوقع صفقة رونالدو

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن شعوره بالإنزعاج بسبب سؤاله بشكل متكرر عن انتقالات اللاعبين في أندية أوروبا خلال الصيف الماضي.

كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد ليفربول

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة ليدز يونايتد: "من المزعج حقا أن أتحدث دائما عن فترة الانتقالات لأنني تحدثت عنها بالفعل 5 ملايين مرة".

وأضاف "الصفقة الوحيدة الذي لم أتحدث عنها هي انتقال كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد، ولكن لست متفاجئا بباقي الصفقات التي حدثت".

وواصل "لكني تفاجئت بصفقة انتقال رونالدو إلى مانشستر يونايتد لأنني لم أتوقع أن يتركه يوفنتوس".

وعن تصريحاته المثيرة للجدل قال كلوب: "من الواضح أن مشكلتي هي اللغة الإنجليزية، لأن تصريحاتي أحيانا تغضب بعض المدربين دون أن أرغب في ذلك وليس لدي أي مصلحة فلماذا أفعل ذلك؟".

وأتم تصريحاته "أقول شيئا وأعتقد أنه صحيح، ربما يكون صحيحا من وجهة نظري وبعد يومين أسمع رد أحد الأشخاص وأفكر في تصريحاتي وأتعجب".

ويلعب ليفربول ضد ليدز يونايتد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي مساء اليوم الأحد.