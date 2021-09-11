ثنائية ومطاردة للتاريخ.. ماذا قدم رونالدو في الظهور الأول مع مانشستر يونايتد؟

سجل كريستيانو رونالدو حضوره الأول من جديد مع مانشستر يونايتد في فوز كبير على نيوكاسل بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

رونالدو وقع على الهدفين الأول والثاني في المباراة رافعا رصيده مع مانشستر يونايتد لـ120 هدف في 293 مباراة.

هدف رونالدو كان الأول له منذ مايو 2009 أمام مانشستر سيتي بفارق 12 عاما و124 يوما ليكون ثاني أبعد مدة بين هدفين للاعب مع فريق واحد في البريميرليج بعد واين روني الذي سجل لإيفرتون بفارق 13 عاما و121 يوما.

رونالدو أصبح أكبر من يسجل لمانشستر يونايتد منذ ريان جيجز في فبراير 2013 بعمر 36 عاما و218 يوما كما أنه أصبح ثالث أكبر لاعب يسجل هدف لمانشستر يونايتد في البريميرليج بعد بول سكولز وريان جيجز.

هدفه الثاني جعله أكبر من يسجل ثنائية في البريميرليج منذ جراهام أليكساندر لاعب بيرنلي أمام هال سيتي في إبريل 2010.

المباراة شهدت أيضا تسجيل برونو فيرنانديز لهدفه الرابع في الدوري ليتربع على قمة هدافي الدوري الإنجليزي.

رونالدو وبرونو فيرنانديز سجلا مرتين فقط في نفس المباراة مع البرتغال وكلاهما سجل في المباراة الأولى سويا مع مانشستر يونايتد.

ثنائية رونالدو هي الـ200 له في مسيرته الكروية بواقع 122 مع ريال مدريد و27 مع مانشستر يونايتد والبرتغال و23 مع يوفنتوس وثنائية واحدة مع سبورتنج لشبونة.

رونالدو يتواجد الآن في المركز التاسع لهدافي مانشستر يونايتد عبر التاريخ برصيد 120 هدف ويفصله هدف واحد عن معادلة رقم آندي كول صاحب المركز الثامن وستة أهداف على معادلة رقم مدربه أولي جونار سولشاير في المركز السابع.

نستعرض معا أرقام رونالدو في ظهوره الأول مع مانشستر يونايتد

لمس الكرة: 62

لمس الكرة في منطقة جزاء الخصم: 8

التسديدات: 6

التسديدات على المرمى: 2

استعادة الكرة: مرتين

صناعة الفرص: 1