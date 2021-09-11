مدرب نيوكاسل بعد مواجهة رونالدو: هذه غريزة الهداف.. إنه النجم الحقيقي

أبدى ستيف بروس مدرب نيوكاسل يونايتد اعتقاده بأن فريقه كان من الممكن أن يخرج بنتيجة أفضل من مواجهة مانشستر يونايتد، والتي انتهت بفوز الأخير 4-1 ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بروس في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة:"كان لدينا بعض الفرص الجيدة ولكن الصعوبة أتت من منحنا لأهداف سهلة بسوء الدفاع، هذا كان كعب أخيل بالنسبة لنا اليوم".

وأضاف "هذه هي غريزة التهديف لدى المهاجم. كريستيانو رونالدو كان على الطرف الصحيح من اللعبة ووضع الكرة بلمسة سهلة في الشباك".

وأوضح "المدافعون لم يتتبعوا مسار الكرة بشكل صحيح وكان هو في المكان ليسجل ويغير المباراة. إذا كان هناك نجما حقيقيا بين الجميع، إنه هذا الفتى بكل ما حققه. لقد شهدنا هذا مجددا اليوم. إنه شيء مختلف".

وتابع بروس "كنت سعيدا بأداء الفريق ووجود التهديد المستمر من الهجمات المرتدة. قبل الهدف الثالث كان لدينا فرصة من جولينتون لتصبح النتيجة 2-2، ولكن برونو فيرنانديز أرسل كرة ساحقة في أعلى الزاوية بالجودة التي يملكها، فصار كل عملنا كأنه لم يحدث".

وشهدت المباراة عودة كريستيانو رونالدو للظهور في ملعب أولد ترافورد بقميص مانشستر يونايتد للمرة الأولى منذ 12 عاما، حيث سجل الهدفين الأول والثاني.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل صدارة الترتيب بـ10 نقاط حتى الآن، متقدما بفارق الأهداف على تشيلسي صاحب المركز الثاني.