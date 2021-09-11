توخيل: نجونا بفضل لوكاكو.. أنا المسؤول عن سوء مستوى ساؤول

أبدى توماس توخيل مدرب تشيلسي عدم رضاه عن أداء فريقه، مشيدا بالخصم أستون فيلا رغم فوز البلوز بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الإنجليزي.

وقال توخيل في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "لم تكن ليلة مريحة على الإطلاق. لقد واجهنا فريقا قويا. أستون فيلا كان متجهزا بصورة ممتازة، وأظهر حدة كبيرة منذ بداية المباراة ولعب أمامنا بثقة".

وأضاف "أحدثوا الكثير من المشاكل لنا خصوصا في الشوط الأول. شكلوا الخطورة من رميات التماس والضربات الثابتة والركنية، ووضعونا في الكثير من المواقف التي اضطرتنا للدفاع، وهذا ليس أسلوبنا المفضل ولكنه ما توجب علينا فعله".

وتابع "الشوط الثاني كان أفضل وامتلكنا المزيد من السيطرة. كان هناك الكثير من أنصاف الفرص التي لم نستغلها بالصورة اللازمة".

وأوضح "لعبنا ببعض اللاعبين في تشكيل جديد. لم نكن في أفضل مستوياتنا وفقدنا الكرة مبكرا عدة مرات لأنهم كانوا يلعبون بشراسة كبيرة في الخط الأخير. إذا امتلكنا لمسة أولى أفضل وتحركات أفضل ربما كنا لنتمكن من خلق المزيد من الفرص".

وواصل المدرب الألماني "كانت مباراة خطيرة للغاية بالنسبة لفريق يملك غيابات بسبب تمثيل المنتخبات. كان هناك شعورا غريبا قبل المباراة. كنت أتمنى أن يمنحنا الهدف الأول المزيد من الثقة ولكن هذا لم يحدث".

ولعب أستون فيلا هذه المباراة بدون حارسه الأساسي إيمليانو مارتينيز ولاعب الوسط إيمليانو بوينديا، حيث يغيب الثنائي بسبب العزل الصحي الإجباري، وذلك بعد عودتهم من تصفيات كأس العالم مع منتخب الأرجنتين.

وعن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الذي سجل الهدفين الأول والثالث في المباراة قال توخيل: "إنه مفعم بالثقة والوعي حيال ما يريد فعله. إنه يتخذ القرارات الأخيرة وبالتأكيد يملك الثقة في التسجيل، ولذلك ساعدنا كثيرا. لقد نجونا بنتيجة مثالية في ليلة مثالية من مهاجمنا".

أما عن المشاركة الأولى للاعب الوسط الإسباني ساؤول نيجويز قال: "شعرت أنه يعاني. كان هناك بعض الأخطاء الكبيرة خصوصا في التمرير، ولم يملك الحدة اللازمة. يمكنك رؤية أنه لم يتأقلم بصورة كاملة وهذه مسؤوليتي بالكامل. كان لدي الشعور أنه يمكنه المشاركة واللعب في هذا المستوى، ثم فكرت في أن سحبه قد يكون الخيار الأفضل، ولكن هذا لا يغير أي شيء".

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الثاني في ترتيب البريميرليج برصيد 10 نقاط، بفارق الأهداف عن المتصدر مانشستر يونايتد.