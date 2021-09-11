منافس بيراميدز - عزام التنزاني يفوز بالثلاثة على هورسيد في ذهاب تمهيدي الكونفدرالية

فاز نادي عزام التنزاني على ضيفه هورسيد الصومالي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ذهاب الدور التمهيدي من الكونفدرالية الإفريقية.

تقدم محمد علي إبراهيم أولا لهورسيد مع الدقيقة 23 قبل أن يرد عزام بثلاثة أهداف سجلها كلا من أيوبو ليانجا وإدريس مبومو ولوساجو مواكيندا في الدقائق 32 و73 و79.

وتقام مباراة الإياب 18 سبتمبر الجاري في الصومال.

ويلتقي الفائز من الفريقين مع بيراميدز في دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

وستجري مباراتا الذهاب في 15 أو 16 أو 17 أكتوبر المقبل وبعد أسبوع الإياب في مصر.

وفي حال تأهل بيراميدز، سيلعب في دور الملحق الذي يشارك به 16 ناديا خسروا في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

الرجاء المغربي يحمل لقب البطولة بعدما تفوق على شبيبة القبائل الجزائري في نهائي النسخة الماضية.