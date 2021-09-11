منافس الأهلي – تعادل بطلي النيجر وبوروندي.. والحسم في دار السلام

السبت، 11 سبتمبر 2021 - 20:39

كتب : FilGoal

لو ماساجير نجوزي

تعادل الحرس الوطني النيجري أمام لو ماساجير نجوزي البوروندي بهدف لكل في ذهاب الدور الأول لدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 18 سبتمبر الجاري في العاصمة التنزانية دار السلام.

ويلعب الفائز من الفريقين أمام الأهلي في الدور المقبل بمنتصف أكتوبر.

وسجّل أدولف هاكيزيما هدف لو ماساجير نجوزي الوحيد.

وتوج الحرس الوطني النيجري بالثنائية المحلية في الموسم الماضي.

وفاز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسمين الماضيين، ويبدأ مشوار حملة الدفاع عن اللقب في أكتوبر.

في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا
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