لوكاكو يلتهم أستون فيلا.. تشيلسي يفوز بثلاثية ويزاحم يونايتد على الصدارة

استعاد تشيلسي انتصاراته في الدوري الإنجليزي وفاز على أستون فيلا بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من المسابقة بملعب ستامفورد بريدج.

وتألق روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي وقاد فريقه للفوز بعدما سجل ثنائية رائعة في شباك الفيلانز.

ووصل تشيلسي للنقطة رقم 10 ليتساوى مع المتصدر مانشستر يونايتد، ويأتي خلفه في المركز الثاني بفارق الأهداف.

بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 4 في المركز الـ12.

ثلاثية تشيلسي سجلها لوكاكو هدفين وماتيو كوفاسيتش هدف.

وصف المباراة

شارك ساؤول نيجويز أساسيا مع تشيلسي في أول مباراة له مع البلوز بعد انضمامه للفريق قادما من أتليتكو مدريد الإسباني.

سيطر تشيلسي على اللعب في بداية المباراة وأسفر الضغط الأزرق عن الهدف الأول في الدقيقة 14 وسجله النجم روميلو لوكاكو.

ومرر كوفاسيتش كرة طويلة جعلت لوكاكو في مواجهة المرمى ليراوغ مدافع أستون فيلا بطريقة رائعة ويسدد بقوة بالقدم اليمنى في الشباك.

بعد الهدف انتفض أستون فيلا وكاد أولي واتكينز أن يسجل التعادل في الدقيقة 23 بعدما انفرد بالمرمى ومر من الحارس إدوارد ميندي وسدد كرة لكن تياجو سيلفا أبعدها قبل أن تصل إلى الشباك.

مرة أخرى كاد أستون فيلا أن يسجل التعادل من ركلة ركنية ووصلت الكرة إلى المدافع مينجز الذي سدد بقوة لكن ميندي تصدى للكرة، التي وصلت إلى كونزا الذي سدد مرة أخرى وتصدى لها ميندي أيضا.

ومع بداية الشوط الثاني دفع توماس توخيل مدرب تشيلسي بلاعب الوسط الإيطالي جورجينيو بدلا من الوافد الجديد ساؤول.

ولم ينتظر تشيلسي كثيرا ليسجل الهدف الثاني الذي جاء في الدقيقة 48 عن طريق كوفاسيتش الذي استغل خطأ مينجز القاتل في إرجاع الكرة للحارس، ليسدد في الشباك ويسجل الثاني.

وفي الوقت بدل الضائع من المباراة سجل لوكاكو ثالث أهداف تشيلسي وثاني أهدافه، بتسديدة صاروخية من أمام منطقة الجزاء.

ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز تشيلسي بثلاثية دون رد.