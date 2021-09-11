بداية كارثية.. نابولي يطعن يوفنتوس في دربي إيطاليا

فاز نابولي على ضيفه يوفنتوس بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب دييجو مارادونا بالجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

يوفنتوس تقدّم أولا بواسطة ألفارو موراتا، قبل أن يقلب نابولي المباراة بهدفين ماتيو بوليتانو وكاليدو كوليبالي.

ليرفع نابولي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المسابقة بالعلامة الكاملة، فيما تجمّد رصيد يوفنتوس عند نقطة وحيدة في المركز 16 وبات مهددا بالتقهقر إلى مناطق الهبوط بعد نهاية الجولة.

وانتصر نابولي على يوفنتوس في ملعبه للموسم الثالث على التوالي.

وتفوق لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي على يوفنتوس للمرة الثالثة فقط في مسيرته من أصل 28 مواجهة.

كما بات سباليتي ثاني مدرب في تاريخ نابولي يفتتح مشواره مع نابولي بثلاثة انتصارات في الدوري الإيطالي بعد رافا بينيتيث عام 2013 الذي حقق وقتها 4 انتصارات.

فيما خاض لورينزو إنسيني قائد نابولي مباراته رقم 400 مع فريق الجنوب بالمركز الرابع على لائحة أكثر اللاعبين تمثيلا للفريق السماوي.

بينما عجز يوفنتوس عن الفوز في أول 3 مباريات له بالدوري لثاني مرة فقط في آخر 52 عاما، والماضية كانت تحت قيادة أليجري أيضا في 2015\2016.

يوفنتوس تقدّم منذ الدقيقة العاشرة بتسديدة يمينية لـ موراتا، ليسجل أول أهدافه هذا الموسم مع السيدة العجوز.

لكن المباراة انقلبت رأسا على عقب في الشوط الثاني، خصوصا مع التعامل الضعيف لـ تشيزني مع تسديدة إنسيني في الدقيقة 57 قبل أن يتابعها بوليتانو في الشباك مدركا التعادل.

أليجري حاول التحرك، فدفع بلاعبه الجديد القديم مويس كين بدلا من موراتا، لكنه دخل بتأثير عكسي وتسبب في هدفٍ ثانٍ لـ نابولي من توقيع السنغالي كوليبالي.

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