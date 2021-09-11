زد ينظم حفل تكريم لأبطال أولمبياد طوكيو 2020

السبت، 11 سبتمبر 2021 - 19:39

كتب : FilGoal

فريال أشرف تتوج بذهبية الكاراتيه في طوكيو 2020

ينظم نادي زد احتفالا لتكريم أبطال مصر في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال نادي زد في بيان: في إطار جهوده لدعم وتطوير الرياضة المصرية يقوم نادي زد الرياضي بتنظيم حفل ضخم لتكريم أبطال مصر الفائزين بميداليات في أولمبياد طوكيو 2020 امتنانًا وعرفانًا بنجاحهم في التتويج بميداليات في أهم حدث رياضي دولي ورفع اسم مصر عاليًا بين الدول المشاركة، وتقديرًا للجهود المبذولة من اللاعبين والأطقم الفنية والإدارية وكذلك الاتحادات الرياضية لتقديم صورة مشرفة عن الرياضة المصرية، وفي ضوء تقديم نادي زد الدعم والرعاية للموهوبين وتقديمهم كأبطال رياضيين لمصر في مختلف الألعاب".

وأردف "ومن المتوقع حضور حفل التكريم، والذي سيعقد بمجمع ملاعب زد الرياضي بمدينة الشيخ زايد، مساء الإثنين 13 سبتمبر، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وأبطال مصر الفائزين بميداليات بأولمبياد طوكيو 2020 وهم فريال أشرف لاعبة الكاراتيه والحاصلة على الميدالية الذهبية، أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث الفائز بالميدالية الفضية، وكلًا من هداية ملاك لاعبة التايكوندو، سيف عيسى بطل التايكوندو، محمد إبراهيم كيشو بطل المصارعة، جيانا فاروق لاعبة الكاراتيه الفائزين بالميدالية الفضية، ومدربيهم وعدد من ذويهم".

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وأوضح "ذلك بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من الاتحادات الرياضية، وأعضاء مجلس إدارة نادي زد".

وأتم "وسيمنح نادي زد الرياضي درع تكريمي لأبطال مصر الفائزين بميداليات بأولمبياد طوكيو 2020، بجانب دعم مادي كبير من أجل مواصلة مشوارهم الاحترافي".

طوكيو 2020
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