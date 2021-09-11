منافس الزمالك – تاسكر الكيني يحبط أرتا سولار في جيبوتي

أحبط تاسكر الكيني، أرتا سولار الجيبوتي، في ذهاب دور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، بتعادل إيجابي 1-1 في جيبوتي.

ويتقابل الفريقان بعد أسبوع في كينيا، ليحددا من يواجه الزمالك في دور الـ 32 للبطولة.

وتقدم جوشوا إبراهيم أولا لتاسكر في الدقيقة 16، قبل أن يتعادل أرتا سولار في الدقيقة 18 عبر ألاين تراوري.

وستجري مباراتا ذهاب دور الـ 32 في 15 أو 16 أو 17 أكتوبر المقبل وبعد أسبوع الإياب في مصر.

وودع الزمالك حامل لقب دوري أبطال إفريقيا 5 مرات، النسخة الماضية من دور المجموعات.