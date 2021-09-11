سيلفا ينقذ العرض.. مانشستر سيتي يجتاز ليستر ويواصل مطاردة يونايتد

تغلب مانشستر سيتي على مضيفه ليستر سيتي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كينج باور" ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الإنجليزي الممتاز.

كاد ليستر أن يغافل ضيفه في بداية المباراة بتسديدة من جيمس ماديسون في الدقيقة التاسعة، حيث تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء ولكن نجح إيدرسون في التصدي إلى تسديدته.

وفي الدقيقة 12 وصلت ركنية إلى رأس المدافع يانيك فيستيرجارد ولكنه حولها فوق العارضة.

بدأت خطورة مانشستر سيتي تتزايد، تحديدا بمحاولة وصلت إلى جاك جريليش من ركلة ثابتة في الدقيقة 22، حيث سدد من حدود منطقة الجزاء لتمر الكرة فوق العارضة.

تبعه فيران توريس الذي انفرد بالحارس كاسبر شمايكل في الدقيقة 29، ولكن الأخير نجح في التصدي لتسديدته بسهولة.

وطالب فيستيرجارد بركلة جزاء لصالح ليستر في الدقيقة 31 بعد سقوطه داخل صندوق الضيوف، ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وقبل نهاية الشوط الأول تحديدا في الدقيقة 43 سدد توريس كرة ارتطمت بالدفاع، وتلاه جابرييل جيسوس في أولى دقائق الوقت المحتسب بدلا من الضائع بمحاولة تصدى لها شمايكل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

سريعا بعد انطلاق الشوط الثاني، سجل جيمي فاردي هدفا لصالح ليستر سيتي في الدقيقة 49 ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 61 أجرى برندان رودجرز مدرب ليستر تبديله الأول بخروج فيستيرجارد ونزول جوني إيفانز، ولكن في الدقيقة التالية مباشرة "62" تلقى فريقه هدف اللقاء الوحيد، بعد تسديدة من البرتغالي جواو كانسيلو عادت إلى برتغالي آخر وهو برناردو سيلفا ليسكنها الشباك.

أجرى بيب جوارديولا تبديله الأول في الدقيقة 64 بخروج فيران توريس ونزول رحيم سترلينج، فيما أجرى رودجرز تبديليه الثاني والثالث في الدقيقة 74 بخروج جيمس ماديسون وهارفي بارنز ونزول كيليتشي إياناتشو وأديمولا لوكمان.

بالفعل كاد البديلين أن يغيرا الأمور، حيث أضاع لوكمان فرصة كبيرة في الدقيقة 78 بسبب تصدي إيدرسون، فيما طالب إياناتشو بركلة جزاء ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

أخيرا قرر جوارديولا في الدقيقة 84 سحب جابرييل جيسوس والدفع بمواطنه البرازيلي فيرناندينيو، الذي كاد أن يسجل الثاني بعد تمريرة من سترلينج في الدقيقة 91، ولكن ذهبت الكرة إلى خارج المرمى.

بهذه النتيجة يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني مؤقتا بـ9 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر مانشستر يونايتد، فيما يحتل ليستر سيتي المركز التاسع بـ6 نقاط، متلقيا هزيمته الثانية هذا الموسم.