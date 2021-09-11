"احكموا علينا الآن".. أرسنال يسجل هدفه وانتصاره الأول ضد نورويتش

أخيرا، حقق أرسنال انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي، في الجولة الرابعة من البطولة، ضد نورويتش سيتي.

ومثلما قال إيدو المدير التقني للنادي، "احكموا علينا بعد اكتمال الفريق".

ففي تلك المباراة، شارك لأول مرة الحارس آرون رامسديل، والظهير الياباني تاكيهيرو توميسو، والمدافع بن وايت، مشكلا ثنائية مع جابرييل، فيما لعب أينسلي ميتلاند نيلز مع ألبرت سامبي لوكونجا، خلف نيكولاس بيبي ومارتن أوديجارد وبوكايو ساكا، وبيير إيمريك أوباميانج في الهجوم.

وبالفعل، ظهر أرسنال بشكل أكثر تماسكا من الجولات الثلاثة الماضية التي شهدت 3 هزائم أمام برينتفورد الصاعد حديثا، وتشيلسي ومانشستر سيتي، دون تسجيل أي هدف.

وسجل بيير إيمريك أوباميانج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 67، بعد ارتباك كبير في دفاعات نورويتش وتسديدة من إميل سميث رو ضربت قائم الحارس تيم كرول، قبل أن تتهادى أمام أوباميانج الذي لم يتوان في إحراز أول أهداف أرسنال هذا الموسم، مهديا فريقه أول 3 نقاط في المسابقة.

وصعد أرسنال للمركز الـ 16 بـ 3 نقاط، فيما ظل نورويتش في قاع جدول الترتيب دون أي رصيد.

وفي بقية مباريات الجولة، فاز وولفرهامبتون على واتفورد 2-0، وفاز برايتون على برينتفورد 1-0، وتعادل ساوثامبتون مع وست هام دون أهداف.