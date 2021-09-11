عودة ليالي رونالدو الممتعة في مسرح الأحلام.. يونايتد يضرب نيوكاسل برباعية

السبت، 11 سبتمبر 2021 - 17:53

كتب : عمرو عبد المنعم

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد

عاد كريستيانو رونالدو لتقديم عروضه الرائعة في مسرح الأحلام وأمتع جماهير فريقه مانشستر يونايتد، في أول مباراة له بعد عودته إلى الشياطين الحمر.

وقاد رونالدو فريقه مانشستر يونايتد للفوز على نيوكاسل يونايتد، بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد رفع رصيده إلى النقطة 10 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت.

أخبار متعلقة
الدربي يكتب هزيمة وفوز أول لـ سانتو وفييرا.. كريستال بالاس يضرب توتنام بثلاثية زاها: لعبنا كرة القدم وانتصرنا وهو المهم هالاند يقود دورتموند لقلب الطاولة على ليفركوزن في مباراة مجنونة من 7 أهداف ثنائي دفاع الاتحاد إلى فيوتشر

بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 1 في المركز الـ19 وقبل الأخير.

رباعية مانشستر سجلها رونالدو هدفين، وهدف لكل من برونو فيرنانديز وجيسي لينجارد، بينما جاء هدف نيوكاسل الوحيد عن طريق خافيير مانيكو.

وصف المباراة

بدأ رونالدو المباراة في التشكيل الأساسي لمانشستر يونايتد وسيطر الشياطين الحمر على اللعب في الشوط الأول ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى نيوكاسل.

ونجح رونالدو في تسجيل أول أهدافه مع مانشستر يونايتد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد متابعة لتسديدة ماسون جرينوود المرتدة من حارس المرمى.

ليضع رونالدو الكرة في الشباك مسجلا هدفه الأول بعد العودة للشياطين الحمر وأمام الجماهير الحمراء في ملعب أولد ترافورد.

في الشوط الثاني ومن هجمة مرتدة سريعة قادها مات ريتشي نجح نيوكاسل في تسجيل التعادل في الدقيقة 56 عن طريق خافيير مانيكو.

وانطلق ريتشي بالكرة ومررها إلى آلان سان ماكسيمان وبدوره مررها إلى مانيكو المخترق من ناحية اليمين ليسدد بقوة في شباك دي خيا.

عرض رونالدو الرائع مستمر

لكن رونالدو رفض أن يشاركه أي لاعب آخر في الملعب لقب نجم المباراة وسجل بنفسه هدف مانشستر يونايتد الثاني في الدقيقة 62.

وانطلق لوك شاو في هجمة مرتدة سريعة ومرر كرة بينية إلى رونالدو الذي أصبح في مواجهة المرمى وسدد كرة قوية بالقدم اليسرى مسجلا هدف الشياطين الحمر الثاني.

واستمر التألق البرتغالي في ملعب أولد ترافورد وسجل برونو فيرنانديز هدف الشياطين الحمر الثالث بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة الأخيرة سجل البديل جيسي لينجارد هدف مانشستر يونايتد الرابع بعد تمريرة من بوجبا وبتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز مانشستر يونايتد برباعية مقابل هدف.

كريستيانو رونالدو نيوكاسل مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي برونو فيرنانديز
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة طائرة – مصر تقلب تأخرها أمام أوغندا وتضرب موعدا ناريا مع تونس في نصف نهائي إفريقيا 7 دقيقة | مصر
جوارديولا: شمايكل أفضل لاعب في ليستر.. كنا نستحق تسجيل المزيد 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وكيله لـ في الجول: الشرقية للدخان لم يسدد رسوم دخول بلح.. عليهم بإظهار المستندات 14 دقيقة | الدوري المصري
سيلفا صاحب هدف الفوز: هزمنا واحد من أفضل فرق البريميرليج 22 دقيقة | أوروبا
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(0) أستون فيلا.. جوووول لوكاكو والأول 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منافس الزمالك – تاسكر الكيني يحبط أرتا سولار في جيبوتي 33 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ريان يسجل وكوكا يصنع في انتصار كونيا على ألتاي 33 دقيقة | المحترفون
سيلفا ينقذ العرض.. مانشستر سيتي يجتاز ليستر ويواصل مطاردة يونايتد 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر 2 مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: 3 أسباب خلف رحيل البدري رغم عدم تلقيه أي هزيمة 3 انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي 4 تصفيات المونديال – ليبيا تقلب مجموعة مصر رأسا على عقب.. وغينيا بيساو تفاجئ السودان
قد ينال إعجابك