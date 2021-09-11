عودة ليالي رونالدو الممتعة في مسرح الأحلام.. يونايتد يضرب نيوكاسل برباعية

عاد كريستيانو رونالدو لتقديم عروضه الرائعة في مسرح الأحلام وأمتع جماهير فريقه مانشستر يونايتد، في أول مباراة له بعد عودته إلى الشياطين الحمر.

وقاد رونالدو فريقه مانشستر يونايتد للفوز على نيوكاسل يونايتد، بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد رفع رصيده إلى النقطة 10 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت.

بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 1 في المركز الـ19 وقبل الأخير.

رباعية مانشستر سجلها رونالدو هدفين، وهدف لكل من برونو فيرنانديز وجيسي لينجارد، بينما جاء هدف نيوكاسل الوحيد عن طريق خافيير مانيكو.

وصف المباراة

بدأ رونالدو المباراة في التشكيل الأساسي لمانشستر يونايتد وسيطر الشياطين الحمر على اللعب في الشوط الأول ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى نيوكاسل.

ونجح رونالدو في تسجيل أول أهدافه مع مانشستر يونايتد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد متابعة لتسديدة ماسون جرينوود المرتدة من حارس المرمى.

ليضع رونالدو الكرة في الشباك مسجلا هدفه الأول بعد العودة للشياطين الحمر وأمام الجماهير الحمراء في ملعب أولد ترافورد.

في الشوط الثاني ومن هجمة مرتدة سريعة قادها مات ريتشي نجح نيوكاسل في تسجيل التعادل في الدقيقة 56 عن طريق خافيير مانيكو.

وانطلق ريتشي بالكرة ومررها إلى آلان سان ماكسيمان وبدوره مررها إلى مانيكو المخترق من ناحية اليمين ليسدد بقوة في شباك دي خيا.

عرض رونالدو الرائع مستمر

لكن رونالدو رفض أن يشاركه أي لاعب آخر في الملعب لقب نجم المباراة وسجل بنفسه هدف مانشستر يونايتد الثاني في الدقيقة 62.

وانطلق لوك شاو في هجمة مرتدة سريعة ومرر كرة بينية إلى رونالدو الذي أصبح في مواجهة المرمى وسدد كرة قوية بالقدم اليسرى مسجلا هدف الشياطين الحمر الثاني.

واستمر التألق البرتغالي في ملعب أولد ترافورد وسجل برونو فيرنانديز هدف الشياطين الحمر الثالث بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة الأخيرة سجل البديل جيسي لينجارد هدف مانشستر يونايتد الرابع بعد تمريرة من بوجبا وبتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز مانشستر يونايتد برباعية مقابل هدف.