زاها: لعبنا كرة القدم وانتصرنا وهو المهم

السبت، 11 سبتمبر 2021 - 17:01

كتب : عمر خالد

احتفال وليفريد زاها بهده في توتنام

أعرب ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس الإنجليزي عن سعادته الكبيرة بالانتصار على توتنام، خاصة مع إحرازه هدف في تلك المباراة.

وفاز كريستال بالاس على توتنام بثلاثية في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن مبارايات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال زاها في تصريحات لـ BT Sport TV: "أنا في قمة السعادة بذلك الانتصار، عملنا على ذلك كثيرا، حاولنا لعب كرة القدم وهو ما فعلناه، وانتصرنا في النهاية".

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وأضاف "الهدف الذي سجلته من ركلة جزاء كان هاما جدا، وساعد الفريق على الانتصار وهو المهم".

وواصل "يجب علينا أن نلعب بقوة، ونتعلم من أخطائنا، نحن نستمر باللعب والاجتهاد، وطبعا ستأتي لنا الكثير من الفرص ونسجل الأهداف".

وعن المشادة التي حدثت بين زاها وجافيت تانجانجا لاعب توتنام قال زاها: "إنه لاعب سريع وقوي للغاية، ولكن حدث ما حدث، المهم هو الفوز".

ومن جانبه قال اللاعب الفرنسي اودسون إدوارد: "إنه الدربي الأول لي مع الفريق، وأنا سعيدا جدا بذلك، والتسجيل أمام تلك الجماهير هو أمر في غاية الجمال" .

وتابع "أتيت إلى كريستال بالاس من أجل هذه اللحظة، وأعمل بقوة لتحقيق المزيد، وأشكر الجماهير التي حضرت اليوم لتقديم الدعم والمساندة".

يذكر أن اللاعب الفرنسي اودسون إدوارد يكون أول فرنسي يسجل هدفين له في الدوري الإنجليزي في أول مشاركة له.

ولفريد زاها كريستال بالاس الدوري الإنجليزي الممتاز
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