الدربي يكتب هزيمة وفوز أول لـ سانتو وفييرا.. كريستال بالاس يضرب توتنام بثلاثية

فاز كريستال بالاس على توتنام بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب سيلهارست في افتتاحية الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فوز كريستال بالاس بدربي لندن الصغير، أمن لهم الفوز الأول هذا الموسم، والأول لـ باتريك فييرا كمدرب للفريق.

على الجهة الأخرى، تلقى توتنام هزيمته الأولى هذا الموسم بعد بداية رائعة بانتصارات ثلاثة متتالية.

أحرز ويلفريد زاها هدفا لـ كريستال بالاس، فيما سجل أودسوني إدوارد هدفين.

الفوز رفع رصيد كريستال بالاس إلى 5 نقاط في المركز الـ11، فيما تجمد رصيد توتنام عند 9 نقاط في المركز الأول مؤقتا.

التشكيل

بدأ نونو سانتو مدرب توتنام المباراة بثلاثي هجومي مكون من لوكاس مورا وهاري كين وديلي ألي في ظل غياب هيونج مين سون للإصابة التي تعرض لها مع منتخب كوريا الجنوبية.

🔴 نونو سانتو يدفع بثلاثي هجومي في تشكيل توتنام لمواجهة كريستال بالاس#السبت_الكروي pic.twitter.com/6oWcwsx3sE — FilGoal (@FilGoal) September 11, 2021

وصف المباراة

شهد الشوط الأول خروج إريك داير مبكرا في الدقيقة الـ 12 بعدما تعرض للإصابة وحل جو رودون كبديلا له.

وانتهى الشوط الأول بدون أي تسديدة من توتنام على مرمى كريستال بالاس.

وفي الشوط الثاني كثف كريستال بالاس هجماته وحاصر توتنام تماما في نصف ملعبه.

وشهدت الدقيقة الـ 58 طرد جافيت تانجانجا بعد حصوله على إنذارين خلال خمس دقائق.

وفي الدقيقة الـ 76 سجل ويلفريد زاها الهدف الأول لكريستال بالاس من ركلة جزاء نفذها بنجاح على يسار هوجو لوريس.

ظهور أول مميز

أودسون إدوارد اللاعب الفرنسي الجديد، والوافد من سيلتك الاسكتلندي مؤخرا، سجل ظهوره الأول كبديل في الدقيقة الـ84، وكان ظهوره مميزا فعلا.

في نفس الدقيقة الـ 84 أضاف أودسون إدوارد الوافد الجديد لكريستال بالاس والذي حل بديلا الهدف الثاني من لمسته الأولى بعدما مر ويلفريد زاها من على الجانب الأيسر ليلعب عرضية استلمها إدوارد داخل منطقة الجزاء وسددها أرضية في المرمى.

وفي الدقيقة الـ 91 عاد إدوارد للتسجيل مرة أخرى بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء لمست يد لوريس وسكنت الشباك.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد كريستال بالاس للنقطة الخامسة في المركز الـ 11 بعد تحقيقه للفوز الأول في الدوري هذا الموسم، والفوز الأول لباتريك فييرا كمدربا للفريق.

بينما توقف رصيد توتنام عند النقطة التاسعة في المركز الأول قبل باقي مباريات الجولة.

وسيواجه كريستال بالاس فريق ليفربول في الجولة المقبلة يوم السبت 18 سبتمبر.

بينما سيستضيف توتنام فريق تشيلسي في ديربي لندن على ملعبه يوم الأحد 19 سبتمبر.