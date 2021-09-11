تأجيل مباراة كي إي كي إم مع الاتحاد الليبي بسبب "تصريحات السفر"

السبت، 11 سبتمبر 2021 - 14:56

كتب : محمد عبد العظيم

بيراميدز - الاتحاد الليبي

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباراة كي إي كي إم من زنجبار، مع فريق الاتحاد الليبي لمدة يوم.

وقال عبد الناصر صادق الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم في تصريحات لـFilGoal.com: "حصلنا على موافقة كاف بتأجيل المباراة ليوم غدا بدلا من اليوم بسبب وصول بعثة فريق الاتحاد لدولة زنجبار صباح اليوم قبل ساعات قليلة من المباراة التي كان مقررا إقامتها اليوم السبت".

وأضاف "تأخرت البعثة بسبب عدم حصول الطائرة الخاصة التي كانت بها على تصريحا للسفر فوق بعض الدول الإفريقية، لذلك تعطل إقلاع الطائرة ليقرر كاف إقامة المباراة غدا".

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وكان يفترض أن يحل الاتحاد الليبي ضيفا على كي إي كي إم في زنجبار مساء اليوم السبت، في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الاتحاد الليبي ذهابا في ليبيا بهدفين مقابل هدف، أي أنه يحتاج لتفادي الخسارة للتأهل للدور التالي.

في إفريقيا الاتحاد الليبي
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