تشكيل مانشستر سيتي - إيدرسون وجيسوس أساسيان أمام ليستر

السبت، 11 سبتمبر 2021 - 15:12

كتب : عبد الرحمن فوزي

إيدرسون

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن تشكيل الفريق لمواجهة ليستر سيتي في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء كل من إيدرسون مورايش وجابريل جيسوس في التشكيل الأساسي بعد رفع الإيقاف على اللاعبين البرازيليين الذين لم ينضموا لمعسكر المنتخب في الأجندة الدولية السابقة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي

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حارس: إيدرسون مورايش.

الدفاع: كايل ووكر - روبن دياز - إمريك لابورت - جواو كانسيلو

الوسط: بيرناردو سيلفا - رودري هيرنانديز - إلكاي جوندوجان

الهجوم: جابريل جيسوس - فيران توريس - جاك جريليش

ويحتل مانشستر سيتي المركز السابع في جدول الترتيب برصيد ست تقاط بفارق الأهداف عن ليستر سيتي صاحب نفس الرصيد من النقاط.

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