تشكيل أرسنال - الظهور الأول لـ تومايوسو.. وأوباميانج يقود الهجوم.. وتغييرات كثيرة

السبت، 11 سبتمبر 2021 - 15:09

كتب : عمر خالد

ميكيل أرتيتا - أرسنال

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن تشكيل الفريق لمواجهة نورويتش سيتي في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل أرتيتا ولاعبي أرسنال في تحقيق الانتصار الأول لهم في الدوري هذا الموسم، بالإضافة لتسجيل أول الأهداف أيضا، حيث استقبلت شباك أرسنال حتى الآن 9 أهداف.

ويغيب عن قائمة أرسنال لمباراة اليوم اللاعب المصري محمد النني للإصابة، وجرانيت شاكا للطرد الذي تعرض له أمام مانشستر سيتي في المباراة الماضية.

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وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

الدفاع: كيران تيرني تيرني - بن وايت - جابريال تومايوسو.

الوسط: لوكونجو، ميتلند نيلز.

أمامهما: بوكايو ساكا - مارتن أوديجارد - نيكولاس بيبي.

الهجوم: بيير أوباميانج.

ويحتل أرسنال المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خسر أرسنال الـ 3 مباريات الأولى في الدوري، ولم يسجل أي هدف حتى الآن.

أرسنال نورويتش سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز
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