تشكيل مانشستر يونايتد – رونالدو يبدأ.. وفاران أساسي أمام نيوكاسل

يبدأ كريستيانو رونالدو كأساسي مع مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل في أولى مبارياته بعد العودة.

أعلن أوليه جونر سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة نيوكاسل بعد قليل.

تشكيل مانشستر يونايتد شهد تواجد كريستيانو رونالدو كأساسي لأول مرة بعد عودته إلى فريقه القديم.

ويبدأ رافائل فاران كأساسي في الدفاع بجانب هاري ماجواير.

من جهة أخرى، سيبدأ برونو فيرنانديز في تحت المهاجمين بجانب جادون سانشو، وماسون جرينوود.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حارس: ديفيد دي خيا.

الدفاع: آرون فان بيساكا – رافائيل فاران – هاري ماجواير – لوك شو.

الوسط: بول بوجبا – نيمانيا ماتيتش.

أمامهما: ماسون جرينوود – برونو فيرنانديز – جادون سانشو.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.