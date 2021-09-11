طريق الزمالك - لمزاملة سونج.. أرتا سولار يضم كاميني ومهاجم وست هام السابق

السبت، 11 سبتمبر 2021 - 11:26

كتب : محمد عبد العظيم

كارلوس كاميني

قدم أرتا سولار 7 الجيبوتي منافس الزمالك المحتمل في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا صفقات الفريق للموسم المقبل.

وقدم الفريق خلال مؤتمر صحفي كل من كارلوس كاميني حارس منتخب الكاميرون وفريق مالاجا الإسباني السابق، والسنغالي ديافرا ساخو لاعب منتخب السنغال ووستهام السابق، بالإضافه إلى ألان تراوري لاعب بوركينا فاسو ونهضة بركان السابق.

ولن يتمكن الثلاثي من المشاركة مع الفريق في دوري أبطال إفريقيا إلا إذا تأهل لدور المجموعات بسبب عدم قيدهم في القائمة الإفريقية الأولى.

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وتشهد قائمة الفريق أيضا، تواجد أليكساندر سونج لاعب منتخب الكاميرون وأرسنال وبرشلونة السابق.

وينتظر الزمالك مواجهة الفائز بين أرتا سولار 7 وتوسكر الكيني في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي أرتا سولار 7 مع توسكر اليوم السبت في مباراة ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا والتي ستقام على ملعب الأول.

وكان أرتا سولار قد أقصي في الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي بعد الهزيمة من المقاولون العرب في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل وفي مباراة الإياب بتسعة أهداف مقابل هدف واحد.

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