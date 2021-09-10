الصفقة رقم 11.. فاركو يعلن تعاقده مع مصطفى حمادة

أعلن نادي فاركو الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز تعاقده مع مصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ لمدة 5 سنوات، في إطار استعداداته لخوض الموسم الجديد.

يأتي ذلك تلبية لاحتياجات الجهاز الفني بقيادة مجدي عبد العاطي، قبل الظهور الأول للنادي في أعلى درجات الكرة المصرية.

وتحمل صفقة انضمام مصطفى حمادة الرقم "11" في صفقات فاركو للموسم الجديد، حيث تعاقد النادي حتى الآن مع الجزائري رزقي حمرون من شبيبة القبائل، ومحمد فؤاد من العين السعودي، والنيجيري كينجسلي سوكاري من الصفاقسي التونسي، ومحمود عماد لاعب وسط بتروجيت السابق.

أيضا تعاقد فاركو مع ثنائي بيراميدز عبد الله بكري ومحمود حمادة، بالإضافة إلى أحمد مودي من مصر المقاصة، ورامي صبري مدافع إنبي السابق وعلاء سلامة من الإنتاج الحربي، وأحمد الصغيري من أسوان.

وهذه ليست نهاية سوق الانتقالات بالنسبة لنادي فاركو، حيث يعكف المسئولون على إبرام المزيد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة، بين أهداف محلية وأخرى أجنبية.