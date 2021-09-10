كرة يد - حسين لبيب: لاعبو الزمالك عذبونا قبل الفوز.. وعيننا على كأس العالم للأندية

قال حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك إن لاعبي الفريق الأبيض عذبوه قبل تحقيق الانتصار على حساب الأهلي في كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد.

وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 28-27 في الثانية الأخيرة من المباراة التي أقيمت في صالة ملعب حسن مصطفى بفضل هدف قاتل من يحيى الدرع.

وتحدث حسين لبيب عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" عقب المباراة قائلا: "أثق كثيرا في الجهاز الفني واللاعبين وتأخر الفوز قليلا لكنني وثقت فيهم، هم عذبونا خلال اللقاء".

وتابع "أنا أتحدث الآن كلاعب كرة يد وليس حتى كمشجع للزمالك، أمامنا وقت كافي للاستعداد لكأس العالم للأندية للعمل بشكل أكبر مع المدرب الجديد لأنهم لم يعملوا معه كثيرا بعد العودة من أولمبياد طوكيو".

وأكمل "سعيد للغاية بحصد البطولات التي نشارك فيها منذ تولينا الإدارة، والآن نسعى للفوز بكأس مصر لكرة القدم ثم نعود لمنازلنا لنتابع الزمالك كمشجعين".

وأضاف "الزمالك نادي عظيم، هو أكبر قلعة رياضية في مصر وله جماهيرية طاغية وجماهير الزمالك تستحق الفرحة، أنا سعيد جدا بقدرتنا على إسعادهم، كل المجهود الذي بذلناه من أجل إسعادهم يجعلني أكثر سعادة".

وعما طلبه من مدرب الزمالك الجديد لفريق كرة اليد قال: "المدرب الإسباني أدار المباراة بشكل جيد بالنظر لظروف اللقاء والفترة الأخيرة، لم نخض سوى مباراتين أو ثلاثة وديا وحينما اتفقنا معه هدفنا لم يكن السوبر الإفريقي بل عيننا على بطولة العالم للأندية هذا هو الأساس".

وتحدث لبيب أيضا عبر قناة الزمالك التليفزيونية قائلا: " أتكلم الآن كلاعب كرة يد، هذا فريقي، وهم أبطال منذ 40 عاما، فرحتي غير، لطالما كنت فخورا بفريق اليد".

وواصل ""لا أعلم ماذا فعلت في الهدف الأخير، الله أعلم كيف كان رد فعلي".

وتابع حديثه مازحا "خبرة الفريق كانت حاسمة في آخر 5 دقائق، كان لدي ثقة في اللاعبين لتحقيق الفوز، لكنهم تأخروا قليلا".

وأردف "أنا فخور أنني أسعدت جمهور الزمالك كلاعب والآن في عملي بالإدارة".

وأكمل "الزمالك فاز بكل البطولات في كل الألعاب هذا العام".

وأتم " تعاقدنا مع مدرب على أعلى مستوى، وضممنا 3 لاعبين أيضا، سيف الدرع كان حظه سيئا بالطرد".

"توقعوا من رجال اليد أكثر من ذلك، اللاعبون تجمعوا منذ شهر فقط بعد الأولمبياد".