بعد السقوط بسداسية ضد هولندا.. جونيش يرحل عن منتخب تركيا

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم اليوم الجمعة فسخ عقده بالتراضي مع المدرب شينول جونيش الذي قاد المنتخب المحلي.

وجاء ذلك بعد الخسارة القاسية التي تلقاها الفريق التركي أمام مضيفه الهولندي بنتيجة 6-1 يوم الثلاثاء في تفصيات كأس العالم 2022.

وقال جونيش:"أنا المسؤول عما حدث" وذلك بعد المباراة التي تراجع بسببها الفريق للمركز الثالث في ترتيب المجموعة السابعة للتصفيات ورصيده 11 نقطة خلف هولندا والنرويج صاحبتي الـ13 نقطة.

جونيش (69 عاما) هو صاحب أبرز إنجاز لمنتخب تركيا، وذلك حين قاد الفريق لاحتلال المركز الثالث في كأس العالم 2002.

قاد الفريق من 2000 إلى 2004 قبل أن يعود في مارس 2019.

وفي الولاية الثانية قاد جونيش منتخب تركيا في 32 مباراة فاز في 15 منها وخسر 7 مرات.

في يورو 2020 الماضية ودع من الدور الأول بعد خسارته أمام إيطاليا وسويسرا وويلز.

وتتبقى لتركيا 4 مباريات في تصفيات كأس العالم ضد النرويج ولاتفيا وجبل طارق ومونتينجرو.

يسعى الفريق للعودة لكأس العالم التي يغيب عنها منذ 2002.