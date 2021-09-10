مؤتمر توخيل: على فيرنر أن يقاتل من أجل الحفاظ على مركزه

دعا توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي مهاجمه تيمو فيرنر إلى مواصة القتال من أجل الحفاظ على مركزه في التشكيلة الأساسية.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي لمباراة أستون فيلا:"متأكد أننا سنجد الحلول ليلعبا معا، أقصد تيمو فيرنر وروميلو لوكاكو، لقد فعلنا ذلك بالفعل وقد يكون ذلك مناسبا".

وأضاف "على فيرنر أن يقاتل من أجل أن يحافظ على مركزه داخل الفريق، ولا يتنازل عنه، والأهم أيضا أن يجد إيقاعه وثقته وسعادته، لأن اللاعبين هم المسؤولون عن الحفاظ على مراكزهم داخل الفريق".

وتابع "نحن سعداء للغاية لأنه سجل ولعب مع المنتخب الألماني في فترة التوقف الدولي".

وواصل "ليس لدينا الكثير من اللاعبين ولكن لدينا من يتمتعون بجودة عالية وطموح كبير، ومن الواضح أن تيمو رجل نعتمد عليه".

يذكر أن تشيلسي سيواجه أستون فيلا ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 7 نقاط، بينما يحتل أستون فيلا المركز الـ 11 برصيد 4 نقاط.