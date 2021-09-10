بوكيتينو: ميسي ونيمار لن يشاركا ضد كليرمونت فوت الجمعة، 10 سبتمبر 2021 - 15:12 كتب : FilGoal ميسي باريس باريس سان جيرمان ميسي نيمار نرشح لكم أخر الأخبار مباشر كرة يد – الزمالك يتحدى الأهلي في كأس السوبر الإفريقي 5 دقيقة | رياضات أخرى الأهلي يواجه الاتصالات والمقاولون وديًا 8 دقيقة | مصر كشاف النجوم – لاعب هوفنهايم يتحدث عن إمكانية تمثيل منتخب مصر 14 دقيقة | المحترفون مؤتمر جوارديولا: ما يحدث مع لاعبينا جنون وغير منطقي.. وليس من شأني الحديث مع رونالدو 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي أولمو عن انتقاله غير الناجح إلى برشلونة: كل شيء حدث بسرعة كبيرة ساعة | أوروبا تقرير كتالوني: جوارديولا رفض "خيانة" برشلونة وأبعد فاتي عن مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإسباني شمايكل: أؤيد إقامة كأس العالم كل عامين ساعة | أوروبا بعد السقوط بسداسية ضد هولندا.. جونيش يرحل عن منتخب تركيا 2 ساعة | أوروبا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مباشر كرة يد – الزمالك يتحدى الأهلي في كأس السوبر الإفريقي الأهلي يواجه الاتصالات والمقاولون وديًا مؤتمر جوارديولا: ما يحدث مع لاعبينا جنون وغير منطقي.. وليس من شأني الحديث مع رونالدو مصدر من كاف لـ في الجول: 5 حكام مصريين مرشحين لكأس إفريقيا 2021 كشاف النجوم – لاعب هوفنهايم يتحدث عن إمكانية تمثيل منتخب مصر الأكثر مشاهدة 1 كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر 2 مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: 3 أسباب خلف رحيل البدري رغم عدم تلقيه أي هزيمة 3 تصفيات المونديال – ليبيا تقلب مجموعة مصر رأسا على عقب.. وغينيا بيساو تفاجئ السودان 4 عودة النشاط الكروي بمباراة السوبر.. وتحديد مواعيد كأس مصر وانطلاق الدوري الجديد أمس اليوم غدا الدوري الفرنسي - لوريان - ليل لم تبدأ 21:00 تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية 1 أوروجواي 0 الإكوادور انتهت تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية 3 الأرجنتين 0 بوليفيا انتهت تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية 2 البرازيل 0 بيرو انتهت البطولة المغربية الإحترافية إنوي القسم الأول - أولمبيك آسفي - الدفاع الحسني الجديدي لم تبدأ 19:30 الدوري الإنجليزي - تشيلسي - أستون فيلا لم تبدأ 18:30 الدوري الإنجليزي - ليستر سيتي - مانشستر سيتي لم تبدأ 16:00 الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد - نيوكاسل يونايتد لم تبدأ 16:00 الدوري الإنجليزي - أرسنال - نورويتش سيتي لم تبدأ 16:00 الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس - توتنام هوتسبر لم تبدأ 13:30 قد ينال إعجابك