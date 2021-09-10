مصدر من كاف لـ في الجول: 5 حكام مصريين مرشحين لكأس إفريقيا 2021

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 - 14:58

كتب : محمد عبد العظيم

أمين عمر وطاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك - الدوري المصري

أوضح مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ترشح 5 حكام مصريين للمشاركة في إدارة مباريات كأس إفريقيا 2021 التي تنطلق يناير المقبل في الكاميرون.

وقال المصدر لـFilGoal.com:"الحكام الخمسة سيشاركون في دورة كاف للتدريب على استخدام VAR في القاهرة من 25 إلى 29 أكتوبر المقبل".

وأضاف "حكام الساحة هم أمين عمر ومحمود عاشور ومحمود البنا، بينما المساعدين أحمد طه ومحمود أبو الرجال".

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وأتم "الدورة تهدف لرفع كفاءة استخدام الحكام لـVAR، وبناء عليها سنحدد المشاركين في البطولة بنسبة كبيرة".

وتنطلق البطولة، التي يشارك فيها منتخب مصر، في 9 يناير وتنتهي في 6 فبراير.

ووقع الفراعنة في المجموعة الرابعة مع نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وتحمل الجزائر اللقب بعد تتويجها في مصر 2019.

كأس إفريقيا
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