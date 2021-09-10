مؤتمر سولشاير: رونالدو جاهز لـ نيوكاسل

أكد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد جاهزية نجمه كريستيانو رونالدو لمواجهة نيوكاسل يونايتد يوم السبت في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال النرويجي في مؤتمر صحفي:"رونالدو قضى أسبوعا جيدا معنا، سيشارك أمام نيوكاسل يونايتد".

وأضاف "رونالدو يريد المزيد في مسيرته، يحدد أهدافا لنفسه، عاش حياته محترفا لأبعد مدى، أول من يستعد للمباريات بشكل جيد، كل يوم يتدرب لمدة 45 دقيقة قبل المران، سيؤثر حتما على بقية اللاعبين".

واستمر "أليكس تيليس ليس لائقا بنسبة 100%، بينما سكوت ماكتوميناي تعافى سريعا من العملية التي أجراها، لن يلعب. جيدون سانشو لديه إصابة بسيطة لكن يريد المشاركة، متاح للمباراة".

ويستعد رونالدو لمباراته الأولى مع يونايتد منذ عودته للنادي الذي قضى بين جدرانه 6 سنوات.

وتعاقد النادي الإنجليزي مع رونالدو قادما من يوفنتوس مقابل 15 مليون يورو.

وغادر رونالدو (36 عاما) معسكر منتخب البرتغال مبكرا ليلتحق بتدريبات يونايتد.

ويحتل يونايتد وصافة ترتيب الدوري ورصيده 7 نقاط مثل ليفربول وتشيلسي وإيفرتون ووست هام يونايتد بعد فوزين وتعادل في أول 3 جولات.