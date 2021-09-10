نونو سانتو مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي.. وأنتونيو أفضل لاعب

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 - 14:00

كتب : عمر خالد

نونو سانتو مدرب توتنام

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اختيار البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لتوتنام الإنجليزي أفضل مدرب في أغسطس الماضي، كما أعلنت فوز اللاعب ميكيل أنتونيو بجائزة لاعب الشهر.

وفاز سانتو في المباريات الثلاث الأولى له في الدوري هذا الموسم، وسجل 3 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه 3 مرات ليتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستطاع نونو أن يقود توتنام للفوز على مانشستر سيتي وفريقه السابق ولفرهامبتون وواتفورد بنتيجة هدف نظيف لكل مباراة.

على الجانب الأخر، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي فوز الهداف التاريخي لوست هام يونايتد، ميكيل أنتونيو، بجائزة أفضل لاعبي البطولة خلال أغسطس الماضي.

ويأتي فوز أنتونيو بلقب لاعب الشهر بعد تسجيله 4 أهداف في ثلاثة مباريات خاضها حتى الآن في الدوري الإنجليزي.

كما توج داني انجز لاعب أستون فيلا بجائزة هدف الشهر، عن هدفه المميز في شباك نيوكاسل الإنجليزي.

يذكر أن توتنام يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط، فيما يحتل وست هام يونايتد المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

ويواجه توتنام نادي كرستال بالاس، فيما يواجه وست هام نادي ساوثهامبتون يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يعود مع التوقف الدولي للمنتخبات.

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