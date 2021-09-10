مدرب المصري ضمن الممنوعين من إدارة مباريات قارية بسبب رخصة كاف

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 - 13:55

كتب : محمد عبد العظيم

كاف

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الجمعة منع 22 مدربا من قيادة مباريات أنديتهم في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية لعدم حصولهم على رخصة CAF A التدريبية.

ومن بين المدربين محمد عبد الكريم الذي قيده المصري كمدير فني للفريق بعد رحيل علي ماهر.

وكذلك ديدييه جوميز ودييجو جارزيتو مدربي سيمبا التنزاني والمريخ السوداني على الترتيب.

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وتشارك أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري في الموسم الجديد للبطولتين.

سيبدأ الأهلي والزمالك مشوارهما في دوري الأبطال من دور الـ32، والأمر نفسه لبيراميدز والمصري المشاركين في الكونفدرالية.

وتجري مباريات دور الـ32 في البطولتين منتصف أكتوبر المقبل.

ويحمل الأهلي لقب دوري الأبطال بينما فاز الرجاء المغربي بالنسخة الأخيرة من الكونفدرالية.

كاف دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية
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