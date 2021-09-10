خبر في الجول - المصري يفاوض معين الشعباني

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 - 11:23

كتب : بسام أبو بكر

معين الشعباني - الأهلي - الترجي

قد يشهد ملف مدرب المصري الجديد تحولا جذريا بعدما تواصل مسؤولو النادي مع المدير الفني التونسي معين الشعباني لاستطلاع رأيه في قيادة الفريق.

يوم الخميس كشف مصدر من النادي البورسعيدي لـFilGoal.com أن الفريق يفاوض المدرب إيهاب جلال وإن تعذر الاتفاق معه فسيتجه للبرازيلي جورفان فييرا. (التفاصيل)

لكن الطلبات المالية الثنائي جعلت المصري يتواصل مع الشعباني بطل دوري أبطال إفريقيا 2018 و2019 مع الترجي التونسي.

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وأوضح المصدر لـFilGoal.com "مسؤولو النادي يرون أن طلبات جلال المالية مبالغ فيها، لذلك بات بعيدا عن الفريق".

وأضاف "بينما فييرا يريد راتب 3 أو 4 أشهر عند توقيع العقد، وأن ينضم له مساعد أجنبي في الجهاز الفني. حجزنا تذاكر الطيران بالفعل ليصل مصر، لكن قد نغيرها لصالح الشعباني".

واستمر "تواصلنا مع الشعباني بعدما رأينا كثرة طلبات فييرا، الأول رحب بالفكرة لكن طلب مهلة ليتخذ قراره".

ويسعى المصري للتعاقد مع مدرب مميز ليخلف علي ماهر الذي رحل عن النادي ليقود فريق فيوتشر.

وسبق لجلال قيادة المصري لمدة 3 أشهر في ديسمبر 2019.

بينما فييرا قاد أندية الإسماعيلي والزمالك وسموحة.

ولا يقود الشعباني أي فريق حاليا بعدما رحل عن الترجي في يوليو الماضي إثر رحلة استمرت 33 شهرا.

المصري معين الشعباني
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